日本ハムの新庄剛志監督が７日、鎌ケ谷市内で行われたスタッフミーティングに出席。報道陣の取材に応じた。公の場は１１月２２日のファンフェスティバル以来、約１カ月半ぶり。今オフにソフトバンクから２年連続最多勝の有原航平投手が加入。「むちゃくちゃでかい。本当にでかい」と喜んだ。

昨季有原と最多勝を分け合った伊藤大海とのダブルエース完成。「クリスマスからとんでもないプレゼント貰って。有原君を獲ってもらって。２年連続最多勝２人？優勝に近づいたというね。嬉しいクリスマスでしたね」と満面の笑み。「有原君に関しては１８０イニングは必ず投げてもらいたい」と期待を込め、「僕の中では中５日、伊藤君、有原君、北山君、達君で、中５日でいけるんじゃないかなと。最初の３カ月ぐらいは中５日でいって、また休憩を挟んで。先発陣は僕の頭の中では１１人いるので、なんとか。先発陣は安心してる」と思い描いた。

有原については「ファイターズの頃の有原君を知らないですけど、ユニホームを着た瞬間、別人になる。メリハリができる選手大好きなんで」と絶賛し、本拠地開幕戦となる３月３１日ロッテ戦（エスコンフィールド）の先発起用を予告。「もちろんエスコン１発目は有原君でいきたい。みんなもそれを願っていると思う」と明かした。その上で「もっともっと僕の中ではやれる選手。１８（勝）ぐらい勝てる。１〜３回の有原くんが普通の投手にみえる時が多かった。そこさえ直せば。ちょっとテンポが悪いかなって。捕手の方が工夫してリズムを作らせて。郡司くんに投げたようなインコースのツーシーム増やしてもらえれば。右打者は本当に嫌なんで。あれがあるだけで球種が２つぐらい増えた感覚になる。もっと投げていいんじゃないと伝えていけたら」と、指摘した。