これは傷つく…。本音でも彼氏の前で「口にしてはいけないセリフ」
何気ない一言が彼のことを傷つけてしまって、関係が悪化した経験ありませんか？
たとえ本音であっても、人には言ってはいけないことがあります。
そこで今回は、そんな彼氏の前で「口にしてはいけないセリフ」をチェックしてみましょう。
「しっかりしてよ」
後先考えていないような彼の行動に思わず「しっかりしてよ」と言ってしまうことってあるはず。
男性は総じて自分のダメさ加減を指摘されると、たとえ事実であってもプライドを傷つけられてしまいます。
「男でしょ！」
彼氏が優柔不断な態度を続けていたり、いつまでも落ち込んでいたりすると、思わず「男でしょ！」と言ってしまいがち。
「元カレなら…」
男性の行動に対して「元カレなら…」のように他の男性と比較するようなセリフを言ってしまったことありませんか？
元カレと勝手に比較されて、元カレよりも「劣っている」という風にしか聞こえないので、男性として不愉快極まりないセリフと言えます。
男性は基本的に「彼女の前ではかっこいい自分でありたい」と思っているもの。
なので、今回紹介したセリフを言われてしまうと自分の不甲斐なさに「彼女に自分はふさわしくない」とさえ考える男性もいるので、ぜひ注意していきましょうね。
🌼彼が急に冷たくなった…。“察してちゃん女子”が嫌われる理由