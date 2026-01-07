ものまねタレントのコロッケ（65）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。両足の手術後の体の変化について語った。

コロッケは昨年2月、変形性膝関節症のため両膝に人工関節を入れる手術を受けていた。司会の黒柳徹子から「コロッケさんは食事はちょっとセーブしている？」と体重を気にしているかと問われると、「最近はちょっとセーブして。すぐに太りやすいので」と打ち明けた。

「人工関節を両足に入れたので。1回痩せて」と体重が減ったというが「そしたらあんまり面白くなくなったので、顔が細くなっちゃってですね。で、今ちょっと戻して」と回顧。

現在の体重は「80大体6キロか7キロぐらいで」と明かし、「今だと出てきても笑っていただける体重なので」と笑顔で話した。

「ちょうどいい。もうだいぶ良くなりました」と声を弾ませた。「まあでもおかげさまで、いろいろ舞台の方も。この間松平さんとご一緒にやらさせていただいたのが、全部で東京と大阪57公演。それはもう最後まで完走できて」と声を弾ませた。