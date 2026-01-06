嬉しい気持ちの一方で…。不倫相手の優しさに心が苦しくなる瞬間
不倫相手の優しさに大切にされている実感や、必要とされている感覚を覚えて心が温かくなる瞬間ってあるはず。でも、それと同時にどこか苦しく感じることありませんか？そんな矛盾に胸が締めつけられることは珍しくありません。そこで今回は、その“心の揺れ”の背景を解説します。
嬉しいのに苦しいのは“現実”が透けて見えるから
優しい言葉の裏に、「家庭が最優先」や「会える日が限られる」といった現実が見えると、その優しさは純粋に受け取れなくなることがあります。優しさに救いを感じても、その背景にある条件が心の自由を奪う枠組みとして感じられてしまうのでしょう。
支えられるほど、依存しているような感覚に
「あなたがいてくれてよかった」と思えた自分がいる一方で、「この関係に頼りすぎている気がする」と不安になる。不倫相手の優しさに寄りかかるほど、自分の輪郭が薄くなるような感覚は、苦しさとして胸に残ることがあります。
優しさの方向性が“ズレている”と感じてしまった
不倫相手は善意のつもりの対応でも、「私が欲しいのはそれじゃない」に気づいてしまう時もあります。欲しいのは慰めではなく理解、応援ではなく整理の時間。届いた優しさと求めていた優しさの温度差が心に響いてしまうのでしょう。
嬉しいのに苦しいのは、矛盾ではなく、自分自身の本当の気持ちです。優しさに救われる瞬間があってよくて、優しさに息苦しさを感じる日があってもいい。そこに気づけたら、自分のペースで関係の距離感を見直す余裕も生まれてくるはずです。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
