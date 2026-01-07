²£ÉÍÈ»¿Í¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²÷¾¡¡ª »¥ËÚÂçÃ«¤ò²¼¤·3²óÀï¤Ø¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ìー½÷»Ò2026¡Û
¡¡7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Âè78²óJVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢A¥³ー¥ÈÂè4»î¹ç¤Ç¤Ï2²óÀï¤Î²£ÉÍÈ»¿Í¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È»¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¨ー¥¹¤Î¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿ー¥¢¥¤¥êー¥ó¿´Ç«¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12-6¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ê²£ÉÍÈ»¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»¥ËÚÂçÃ«¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤òÄÏ¤á¤º¤Ë¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£½ª»Ï°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿²£ÉÍÈ»¿Í¤Ïº´¡¹ÌÚ·ë°¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç25ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¡¢25-12¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤»¥ËÚÂçÃ«¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤ÎÃÝ¸¶Í¥Î¤Æà¤Ë¥È¥¹¤ò½¸¤á¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¤Ë¶ì¤·¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤à¤È¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÂç¤¤¯¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¡¢°ì»þ15ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£20-8¤ÈÀè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ø¤È¾è¤»¤¿²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â25-11¤Ç¼è¤êÀÚ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥»¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿²£ÉÍÈ»¿Í¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï¡¢8Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡Àï¤Î3²óÀï¤ÇÈ¬²¦»Ò¼ÂÁ©¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
⬛︎»î¹ç·ë²Ì
²£ÉÍÈ»¿Í 2-0 »¥ËÚÂçÃ«
Âè1¥»¥Ã¥È 25-12
Âè2¥»¥Ã¥È 25-11