陸上競技の赤粼暁選手と言えば、パリオリンピック™男子マラソンで6位入賞を果たし、次のロサンゼルスオリンピック代表選考・MGCの出場権も獲得しています。

【写真を見る】「負けていられない」男子マラソン赤粼暁 “従兄弟も日本代表” 視力0.08でハットトリック達成のキャプテン

「彼が活躍する姿をすぐテレビで見られるので、尊敬する人だし、僕も負けていられないと思う」

赤粼暁選手についてそう話すのは、赤粼蛍（あかさき・けい）選手・26歳。

暁選手の従兄弟で「ロービジョンフットサル」日本代表のキャプテンです。

「真ん中が見えづらい」視力0.08の世界

ロービジョンフットサルとは、目が見えにくい弱視の選手が通常のボールを用いて、プレーするフットサルです。

年の瀬のこの日、高校時代の同級生たちと蹴り納めでしたが、「見えにくい」という障害があるのは赤粼選手だけです。

赤粼選手「黄斑ジストロフィーという国指定の難病の1つで、視界の中では真ん中が、1番見たいところが見えづらい。モザイクがあるというか膜があるというかそういう感じ」

例えば、視界の真ん中に置かれたボール。赤粼選手には、ボールの色は識別できるものの、真ん中がかすんで見えるそうです。

赤粼選手「目線は上を見ながら、下のスペースでいろんな物を見ることが多い」

プレー中に相手やゴールを見る時も視界の下部分を使うといった工夫をしています。

一方で、急に視界からボールが消え、見失うこともあるようです。

それでも…世界選手権でハットトリック

赤粼選手が黄斑ジストロフィーを発症したのは中学1年生の時。”見えづらさ” というハンディを背負いながらも、東海大星翔高校時代には全国大会のメンバー入りも果たしました。

そして高校卒業後、ロービジョンフットサルに出会った赤粼選手は、2025年11月の世界選手権で日本代表のキャプテンとして出場しました。

初戦では先制ゴールをあげると。さらに2点目、3点目と、ハットトリックを達成しました。

しかし、目標としていたメダル獲得には届かず。

赤粼選手「正直、点を決めることができただけで、他の部分ではほとんどチームに貢献できずに終わった大会だったので、悔しかったですね」

職場の支えと今後の挑戦

赤粼選手は、熊本市内の電気設備会社に勤務しています。

赤粼選手「こういうふうに工事をしてください。ということを図面に起こす作業をしています」

デスクには大きめのモニターを設置。小さい文字や資料を見る時はルーペに頼ります。

見える範囲の視力は両目で0.08ほど。

赤粼選手「目の障害なので、メガネやコンタクトをしてもあまり見え方は変わらない」

ロービジョンフットサルは、まだまだ競技人口も少なく、チームがあるのは、全国でも東京や神戸など限られた地域だけです。大会への出場や強化練習などで赤粼選手が休暇をとるときは、職場のみんなが大きな支えです。

白鷺電気工業 沼田幸広社長「ハットトリックを取って帰ってきます。という話だったのでそこは見事達成して、次の大会にもつながる活躍だったと思う」

「ロービジョンフットサルの魅力を身近な人から広げていきたい」赤粼選手は熊本にしっかりと根付きながら、今年も駆け抜けます。

赤粼選手「自分は日の丸を背負う選手でもあるし、そういう自分を応援してくださる方のことを考えると、やるしかないという思いでやっている。結果に満足するまで続けたい」