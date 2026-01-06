質問に答えない、論点がズレる…。話をすり替える男性との恋が安定しない理由
質問に答えてくれない。話しているうちに論点が変わる。気づけば“こっちの言い方が悪かったのかな”と自分を責めて終わってしまう。今回は、そんな感覚が続く男性との恋が安定しにくい理由を解説します。
“関係の方向性”が揃わない暗示
「どんな未来を考えてる？」「あの日のあれは、どう思った？」そんな問いかけに直接答えず、別の話題を差し込む男性は少なくありません。会話は成立しているのに、本題には近づかないまま終わる--これが続くと、どんな関係を望んでいるのか見えなくなります。肝心な質問に明確な答えを出さない姿勢は、深い関係は築けない一因となります。
“論点のすり替え”は防衛反応というケースも
論点のすり替えが起きる背景には、男性側に防衛反応が働いているということ。「否定されたくない」「責められたくない」という気持ちから、話題をずらしてしまうのでしょう。必ずしも悪意があるとは限りませんが、向き合う手前で逃げ癖がついている状態。そんな状態では、本当の意味でパートナーシップを築けません。
言葉のキャッチボールができないと、不安だけが蓄積する
そんな風に話をすり替えられてばかりでは、不安だけが残ります。「聞いてくれなかった」「分かってもらえなかった」という小さなズレが積み重なり、やがて“彼に伝える意味がない”と感じてしまうように。このままでは恋愛関係を育むのは、誰の目にも明らかなレベルで困難でしょう。
恋は気持ちだけでは続きません。本音のやり取りができない男性とは、いつまで経っても関係は育っていかないことを心に留めておいてくださいね。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
