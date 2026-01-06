１ヶ月で体重54kg→47kgに減量成功。痩せやすい体質に変わる【簡単ダイエット】
体重を落としたい、体を引き締めたいと試行錯誤してダイエットに取り組んでいる方は少なくないと思います。そんな方こそ参考にしたいのが、わずか１ヶ月で54kg→47kgの減量に成功した韓国のベテラン女優チョ・ウンスクが実践した【簡単ダイエット】。実践することで痩せやすい体質に変わるのも魅力です。
“カプサイシン”を積極的に摂取するのがポイント
チョ・ウンスクは身長163cm（公称）とのことなので、体重54kgでも十分に美容体型と言えるのですが、サウナで見知らぬ一般のお客さんから「少し痩せなさい」という一言をもらってダイエットを敢行。１ヶ月で47kgまで体重を落としたと言います。
唐辛子に含まれる辛味成分・カプサイシンを摂取すると、舌を通して脳へ情報がいき、交感神経が活性化。交感神経とは運動したり緊張したりする時に活性化される自律神経のことで、活性化されることで褐色脂肪細胞で熱が生産され、脂肪の分解が促進されるのです。
つまり、辛いものを食べると目が覚めたり、体が熱くなって汗が出るというのは、交感神経が活性化の証拠。さらに汗が出るということは体温も自ずと上がっているということで、基礎代謝の上昇も期待できますし、血行促進による冷えやむくみの予防も期待できます。「辛いものが苦手」という方でも、生姜や黒胡椒なら気軽に採り入れることができるでしょう。
また、スパイスをダイエットに採り入れるメリットとしては、塩分や糖分を使った味付けを控えられるという点も挙げられます。塩分や糖分の摂りすぎもむくみの原因になるので、スパイスを賢く使うことはダイエットにおいて大切な要素の１つ。減量成功＆痩せやすい体に整えていくためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
🌼あこがれの体重40kg台へ。太りにくい体に導く【簡単ダイエットルール】