股関節から整えるが鍵。１日１セット【続けるほど脚全体が引き締まっていく】簡単エクササイズ
年齢を重ねるほど、太ももや膝まわり、腰まわりなど“脚全体がぼんやりしてきた”と感じやすくなります。その原因の一つが股関節まわりの筋力不足による脚の軸ブレ。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグサークル】です。付け根から脚全体を動かすことで全体が連動し、細見えライン作りを後押ししてくれます。
レッグサークル
（１）仰向けに寝て、脚の幅を握りこぶし１つ分に開けてひざを立てて両腕を体側に置き、一旦息を吸って、息を吐きながら右脚をゆっくり持ち上げていく
（２）右脚を伸ばして足のつま先を天井方向に向け、脚の付け根から小さく円を描くようにして動かし、外回しと内回し各15回行う
（３）（１）の位置に脚を戻し、左脚も（２）と同様に外回しと内回し各15回行う
足先だけを回すのではなく、「脚の付け根から脚全体を回すこと」が効果を高めるための鍵。続けるほど脚の軸が整い、脚全体のシルエットが変わり始めるのを実感できますよ。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
