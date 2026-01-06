全身を動かして脂肪燃焼！１日１セット【代謝アップ＆スタイルアップに効く】簡単ポーズ
「運動不足だけどジムに行く時間はない」「効率よく全身を引き締めたい」といった願いを叶えてくれるのが、ヨガの簡単ポーズ【リバースウォーリア】です。立った姿勢から大きく体を反らすダイナミックな動きで、二の腕・お腹・下半身を一度に刺激。さらに深い呼吸と組み合わせることで代謝アップや姿勢改善、リフレッシュ効果まで狙えます。
🌼寝転んだままでOK！１日10回【肥満予防＆全身引き締めに効く】簡単エクササイズ
リバースウォーリア
（１）直立して右脚を後ろに大きく引き、足のつま先を外側に開く
（２）両脚をしっかり踏み込む
（３）左手を上げ薬指を遠くに置くイメージで左腕を伸ばし、伸ばしきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲ポーズをキープする際は、ひざが内側に入ったり、腰が反ってしまったりなど、身体の軸がブレないように注意しましょう
続けて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「できる限り脚を大きく開き、両脚でグッと床をしっかり踏み込むこと」がポイント。また、手を上げる時は、手ではなく上半身を上げるイメージでお腹をしっかり引き上げ、お腹の前側や対側の伸びやお尻が締まっていることを感じてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞