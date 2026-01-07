¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦Âç¶¶ÂîÌï¡ß°¤Éô¿¿±û¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãZUTTOMOTTO¡äÂè4²óÌÜ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦Âçºå¸ÂÄê¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê
◾️¡ãZUTTOMOTTO 4¡ä
2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 15:15 / START 16:00
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦ÉþÉôÎÐÃÏÌî³°²»³ÚÆ²
½Ð±é¡§Âç¶¶ÂîÌï¡Ê¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡ß °¤Éô¿¿±û
MC¡§ÃæÅç¥Ò¥í¥È(FM802)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
°ìÈÌ¡§7,150±ß
³Ø³ä(1)¡§2,200±ß¡Ê¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý
³Ø³ä(2)¡§3,850±ß¡Ê¹â¹»À¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È
¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¼õÉÕ¡Ê³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë14:00-1·î19Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡§http://www.sukima-de-luxe.com
°¤Éô¿¿±û¡§https://abemao.com/feature/entry
¢GREENS ¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷¼õÉÕ¡ÊGREENS!¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë14:00-1·î19Æü¡Ê·î¡Ë23:59
GREENS¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤
https://w1.onlineticket.jp/sf/g-mems/web
£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12:00-2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/zuttomotto4/
¢§¾ÜºÙ
https://www.greens-corp.co.jp/schedule/info/index.php?event_id=13672