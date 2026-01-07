【HAMER XT Series Sunburst A/T】（大阪府 佐久間ディック ないしょ歳）

ギターを買おうと思って貯金をしつつ、ヤフオクやメルカリを廻る日々。

そんな中、「良いなぁ」と思ってたギターが、ある日突然値下げされてました。お値段なんと2万円ちょい。それまでは4万円ぐらいだったので、ほぼ半額です。

「誰か応札したら、引き下がるか。マネーゲームはしたくないし。」

そう思って入札したら、見事落札しちゃいました。と言うワケでひょんな事から入手しました。状態は「やや傷や汚れあり」となってましたが、目立つものは確認出来ませんでした。とても気に入ってるので、大事にしたいなぁと思ってます。

こんな整ったギターが2万強で手に入るなんて幸運以外のなにものでもないでしょ。私の学生時代もヘイマーは憧れだったな。ギブソン＆フェンダー全盛でもヘイマーやB.C.Richを使っている洋楽アーティストは痺れるほど輝いて見えた。カンサスのリッチ・ウィリアムズが使っていたダサ変態ヘイマーが一周回って超絶かっこよくって、カッタウェイ部分がエクスプローラ、ボディ下部はレスポールという形状なの。再発されたら脊髄購入しちゃうんだけどな。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



