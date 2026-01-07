回転寿司チェーン「スシロー」にて通常税込180円〜で販売されている「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を、税別100円〜より販売！

さらに青森サーモンやメカジキ、馬刺しを2種類の仕立てで食べ比べが楽しめる一皿なども用意されます。

スシロー「特ネタ中とろ／濃厚うに包み」税込110円〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰りを実施していません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した、回転すし「スシロー」

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。

スシローでは、2026年も企業理念である「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を体現。

おすしをお得に楽しめるように、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を税別100円〜（税込110円〜）で提供されます。

ほかにも期間限定のお寿司やサイドメニューもラインナップ☆

特ネタ中とろ

価格：通常価格 180円(税込)〜 →110円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

とろける脂と赤身のバランスが絶妙な「特ネタ中とろ」

鮪ならではの香りと旨み、絶妙な脂の旨味を感じられる一皿です。

濃厚うに包み

価格：通常価格 180円(税込)〜 →110円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

素材から加工までこだわり、自信をもって仕入れている「濃厚うに包み」

とろっとした食感と濃厚な旨みを味わうことができます。

包みで食べるからこそダイレクトにうにならではの香りと甘みが感じられるのも特徴です。

※持帰りの際、軍艦1貫となります

青森サーモン食べ比べ

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数126万食が完売次第終了

青森県産のサーモンを使った「青森サーモン食べ比べ」

オーソドックスな味わいとショウガとネギをのせたお寿司を食べ比べできます。

メカジキ中とろ食べ比べ

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数39万食が完売次第終了

2つの味わいを一皿で楽しめる「メカジキ中とろ食べ比べ」

メカジキの中とろを使用した、贅沢なメニューです。

馬刺し食べ比べ

価格：360円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数47万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：馬刺しねぎとろ 卵黄醤油がけ、馬刺し赤身の炙り ステーキソースがけ

馬刺しを2種類の仕立てで食べ比べが楽しめる「馬刺し食べ比べ」

「馬刺しねぎとろ 卵黄醤油がけ」と「馬刺し赤身の炙り ステーキソースがけ」がセットになっています。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

東坡肉（トンポーロー）にぎり

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数34万食が完売次第終了

杭州名物である「東坡肉」をのせたにぎりも登場！

豚の旨味が口いっぱいに広がる肉寿司です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

天然とろあじ

価格：180円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数170万食が完売次第終了

脂のりのよい「天然とろあじ」をのせた数量限定メニュー。

薬味がアクセントになった、上品な味わいの一品です。

うにクリーミーコロッケ

価格：200円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数50万食が完売次第終了

店内で揚げたサイドメニュー「うにクリーミーコロッケ」

サクサクの衣とうにを使用したクリーミーなソースの相性も抜群です。

本ずわい蟹の茶碗蒸し

価格：320円(税込)〜

販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）※販売予定総数177万食が完売次第終了

本ずわい蟹が入った、贅沢な「本ずわい蟹の茶碗蒸し」

魚介の旨味がきいた数量限定メニューです。

税別100円〜で提供される「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」をはじめ、スシローでお得に腹一杯、すし初めが楽しめるメニューが盛りだくさん。

スシローにて2026年1月9日より販売される特別価格、期間限定メニューの紹介でした☆

※写真はイメージです

