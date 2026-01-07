山形・宮城・秋田などの味覚！ローソン「ご当地東方！うまいもん祭」全9品

株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

東北地区のローソン店舗では、地元の菓子メーカー「ヤガイ」とのコラボレーション商品や、地域のブランド食材を使用した計9品が発売されます。

ローソン東北「ご当地！うまいもん祭」

開始日：2026年1月13日(火)

販売エリア：東北地区のローソン店舗（約1,176店）

商品数：計9品

ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。

東北地区では、山形県を代表する菓子「おやつカルパス」とコラボしたからあげクンやおにぎりをはじめ、仙台牛や宮城の森林どりを使用した丼、福島の人気ラーメン店監修メニューなど、地域の魅力が詰まった商品がラインナップ。

お祭り感覚で楽しめる、東北ならではのご当地グルメ詳細を紹介します。

からあげクン ヤガイ監修 おやつカルパスレッド味

価格：298円(税込)

山形県に本社を置く「ヤガイ」の看板商品「おやつカルパス」とコラボレーション。

にんにくとこしょうの旨み、スモーク感が特徴の「おやつカルパス」の味わいと、「からあげクンレッド」を組み合わせた一品。

ひとくちで広がるスパイシーな旨辛テイストです。

おやつカルパスコーンペッパー

価格：167円(税込)

東北で愛されるご当地菓子「おやつカルパス」をほぐしておにぎりの具材に使用。

カルパスならではのペッパー風味を生かしつつ、コーンを加えることで食感まで楽しく仕上げています。

三種の肉盛丼(仙台牛、宮城県産森林どり、宮城県産豚)

価格：698円(税込)

仙台牛のバラ肉、宮城県産森林どり、宮城県産豚もも肉を使用した贅沢な丼。

仙台牛はすき焼き風、森林どりはピリ辛のタッカルビ風、豚もも肉はガーリックバター風味と、それぞれ異なる味わいで最後まで飽きずに楽しめます。

【まちかど厨房】おにぎり 牡蠣の醤油漬け(ヤマカノ醸造の醤油使用)

価格：365円(税込)

※東北地区のまちかど厨房導入店で発売

宮城県登米市「ヤマカノ醸造」の丸大豆しょうゆで味付けした牡蠣の醤油漬けを2個使用。

冬ならではの牡蠣の旨味と、地元醸造所が手掛ける芳醇な醤油の味わいが調和したおにぎりです。

会津らぁ麺うえんで監修 塩らぁ麺

価格：646円(税込)

会津若松・喜多方の人気店「会津らぁ麺うえんで」監修。

昆布と煮干しの香りが広がる塩スープに、モチモチとした麺を合わせました。

チャーシュー、メンマ、ねぎをトッピングし、動物と魚介の旨味が詰まった一杯です。

3種のグリルチキンサンド(秋田味噌使用)

価格：470円(税込)

秋田県を代表する老舗「小玉醸造」の秋田味噌を使用したサンドイッチ。

味噌、にんにく味噌、辛味噌の3種の味付けでグリルチキンを楽しめます。

牛乳仕込みの白いコッペパン(ミルククリーム＆ホイップ)

価格：194円(税込)

青森県内で親しまれている「萩原牛乳」を生地に使用したコッペパン。

青森県産小麦を約30％使用したふんわり生地に、ミルククリームとホイップをサンド。

ミルクの優しい甘みが広がります。

ミルクシチューデニッシュ(岩泉牛乳入りシチューフィリング使用)

価格：235円(税込)

岩手県岩泉町の「岩泉牛乳」をシチューフィリングに使用。

クリーミーなシチューとまろやかなミルクの甘みが特徴のデニッシュです。

温めることでさらに美味しく召し上がれます。

いちごのホイップクロワッサン(宮城県産いちごのジャム入りホイップ)

価格：194円(税込)

白とピンクの2色に焼き上げた華やかなクロワッサン。

宮城県気仙沼産のいちごジャムとホイップクリームを合わせたフィリングをサンドし、フリーズドライ苺をトッピング。

生地には宮城県産小麦を使用しています。

東北の味覚が勢揃い。

ローソン東北地区「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。

