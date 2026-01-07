伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。昼食メニューには、藤井竜王・名人が「金の塩 味玉入り」、山崎九段が「アジフライ弁当」を注文した。

【映像】絶対うまいやつ…藤井六冠が選んだ「金の塩」

藤井竜王・名人の叡王奪還ロード初戦は、山崎九段との対戦に。午後からの本格的な戦いを前に、12時から昼食休憩へ入った。藤井竜王・名人は、黄金色のスープが目を引くラーメンの「金の塩 味玉入り」をオーダー。山崎九段は「アジフライ弁当」を選んだ。

ABEMAの中継には高見泰地七段（32）が出演。両者の昼食を紹介するコーナーになると、「任せてください。どちらも食べたことがあります！」と高らかに宣言した。

「金の塩の方は“レンジアップ”が必要。麺とスープがセパレートされていて、温めてから麺を入れていただきます。麺が分かれているので伸びない工夫がされています。美味しかったです。棋士の間でも人気メニューですね。関西の後輩棋士からレンジアップを推奨されました。食べ応えがあって対局の時も美味しいのですが、お店にも行ってみたいですね」。

さらに、アジフライ弁当の紹介では、「ちょっと待ってください！器が変わっています！」と驚きの着眼点を披露。「以前は二段だったんですよね。ただ、中身はこのアジフライでした。副菜も三種あって、健康志向の人には良いと思います。食材も良いものを使っていますし、バランスがいいですね。本局で山崎九段もバランスを取りにいっていますよね。アジフライでバランスを取りに行った可能性もある（笑）」とコメントしていた。

高見七段の“細かすぎる”昼食解説に、ファンも興味津々。「味玉うまそう」「めっちゃうまそう」「レンチン係り募集ありますか？」「さすが高見、気遣いの人」「温めて食べたかな？」「たかみー面白い」「くわしいｗ」など、多数のコメントが寄せられていた。

（ABEMA/将棋チャンネルより）