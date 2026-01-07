昨季のJ1を制した鹿島は7日、鹿嶋市内のクラブハウスで始動した。午前練習はリラックスしたメニューから徐々に強度を上げ、ハーフコートでのポゼッション練習を実施。約1時間30分みっちりと汗を流した。鬼木達監督は「早く戦いたい、サッカーをしたいという気持ちが表れるような初日にしたかった」と振り返った。

全体練習には昨季途中から大ケガを負って離脱していたDF安西幸輝とDF関川郁万が合流。長いリハビリを経ての復帰に、鬼木監督は「やっぱりうれしいですよね。楽しそうにサッカーをやっていた。それだけ苦しい思いをしてきたんだなと。幸輝はもう少し時間をかけながら。郁万は足の調子さえ良ければフルメニューでやっていける」と歓迎した。同じく長期離脱中のFW師岡柊生は練習終盤にピッチに姿を現し、リハビリに取り組んでいた。

チームは14日から宮崎キャンプを実施。シーズン移行に伴う「百年構想リーグ」は来月7日、FC東京との開幕戦が控える。鬼木監督はミーティングで「連覇を成し遂げよう」と訓示したことを明かし、「チームとしても未完成で、個人もレベルを上げていかないといけない。伸びしろは非常にあるので期待したい」とハーフシーズンを見据えた。