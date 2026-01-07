大正製薬は、便秘気味な人のお腹の調子におすすめの成分に加えて、プラスαの悩みにも応える成分を配合した新しいサプリメントシリーズとして、肥満気味な人（BMI25以上30未満）のおなかまわりも気になる人におすすめの成分を配合した「ビオフェルミン スマート腸活サプリ」、肌が乾燥しがちで潤いも気になる人におすすめの成分を配合した「ビオフェルミン セラミド腸活サプリ」の2製品を、1月6日から通販限定で販売する。

「ビオフェルミン スマート腸活サプリ」は、便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されている「ビフィズス菌8013株（Bifidobacterium longum CLA8013）（以下、ビフィズス菌8013株）」に加え、脂肪の吸収を抑制することによって肥満気味の人のおなかまわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能が報告されている「ガレート型カテキン（以下、カテキン）」を配合。ビフィズス菌8013株とカテキンの組み合わせが日本初のサプリで、それぞれの成分が、便秘気味なおなかの調子や肥満気味な人のおなかまわりの脂肪を対策する（成分研究報告）。「最近、おなかまわりが気になる」「食事を気にするあまり便秘気味に・・」そんな人におすすめとなっている。





「ビオフェルミン セラミド腸活サプリ」は、便秘気味な人のおなかの調子を整える機能が報告されている「ビフィズス菌8013株」に加え、肌が乾燥しがちな人の肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されているパイナップル由来グルコシルセラミド（以下、セラミド）を配合。ビフィズス菌8013株とセラミドの組み合わせが日本初のサプリで、それぞれの成分が、便秘気味なおなかの調子や乾燥しがちな肌の潤い対策をする（成分研究報告）。「乾燥しがちな肌が気になる・・・」「内側からサポートしたい！」そんな人におすすめだとか。

［小売価格］各4320円（税込）

［発売日］1月6日（火）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp