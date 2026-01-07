ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は、1月7日から「幅広直角クルー丈ソックス」「幅広直角ミドル丈ラインソックス」を全店舗で発売する。

同商品は、多くの消費者から寄せられた「ふくらはぎの締め付けがキツい」「足部分が窮屈」という悩みの声に応えて開発した。通常に比べて幅広設計を採用し、さらに足首に沿うよう角度を直角にすることで、ゆとりある履き心地とズレにくさを両立。特に大きいサイズの消費者の足の負担を軽減しながら、ビジネスシーンでも快適に過ごせるソックスを実現した。



左から：「幅広直角クルー丈ソックス」「幅広直角ミドル丈ラインソックス」

同品は、通常のソックスよりも横幅を広くした設計で、足とふくらはぎの締め付け感を大幅に軽減。一日中履いていても窮屈さを感じにくい快適な履き心地を実現した。足首に沿うように角度を90度にすることで、かかとにピッタリとフィットし、歩行中のずれ落ちを防止。足の自然な形状に合わせた設計によって、ストレスフリーな着用感を提供する。消臭糸の使用によって、一日中清潔な状態をキープ。さらに、つま先やかかとには補強糸を施し、破れやすい部分の耐久性を向上させた。日常使いからビジネスまで幅広く活躍する。

［小売価格］各550円（税別）

［発売日］1月7日（水）

はるやま商事＝https://haruyama.jp

大きいサイズの店フォーエル＝https://foel.jp