昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、1月8日から、バレンタインシーズン限定の新作ドリンク「CACAO 70 ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで期間限定発売する。

今回のリンツのショコラドリンクは、「本質的」かつ「上質」をコンセプトに、カカオ70％チョコレートを贅沢に使用した「CACAO 70 ショコラドリンク」が登場する。リンツの高品質なチョコレートを30g以上使用し、バレンタインシーズンだからこそ届けたい、カカオ本来の力強い味わいと深みを存分に堪能できる一杯に仕立てた。



「CACAO 70 ショコラドリンク」（ホット）

同商品は、ホットとアイスの2種類を展開。ホットは、まるでベルベットのようななめらかでシルキーな口どけに、濃厚でありながら軽やかな余韻が広がり、バレンタインシーズンの特別感を一層引き立てる。一方アイスは、生クリームのまろやかさがビターなカカオを優しく包み込み、洗練された大人の嗜みを感じさせる仕上がりとなっている。



「CACAO 70 ショコラドリンク」（アイス）

どちらもトップには、カカオ70％ダークチョコレートとリンツのミルクチョコレートをブレンドした“自家製生チョコレート”を贅沢にトッピングした。濃厚なチョコレートムースとともに味わうことで、口いっぱいに多彩なカカオの香りと深みが広がる。

バレンタインは、チョコレートを愉しむ季節。ショッピングの合間のひとときや、一日を締めくくる自分へのご褒美に。ただ甘いだけではない、カカオの真髄をぜひ体験してほしい考え。

［小売価格］898円（税込）

［発売日］1月8日（木）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp