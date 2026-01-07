大正製薬は、今年のバレンタインデーをさらに盛り上げる特別なアイテム「リポビタンD バレンタイン限定ボトル2026」を1月6日から、数量限定、通販限定で同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等で販売を開始した。

誰もが、大切な人には「元気でいてほしい」「何事も前向きに乗り越えてほしい」という気持ちや、普段なかなか言葉にできない「大切な人との絆」を再認識したいという思いを抱いている。バレンタインデーを、形式的なイベントというだけでなく、恋人・家族・友人などへの愛情や感謝、そして「お疲れ様」という労いの気持ちを届ける機会として捉えている人もいる。

今年の限定ボトルは、このような「上を向いて前向きに進んでいこう」という思いや大切な人へ気持ちを伝える機会を応援するため、愛情や希望を象徴するハート型のバルーンデザインを採用した。ボトルに描かれた軽やかに上昇するハートバルーンには、「心軽やかに上を向いて前進していけるように」という願いを込めた。また、複数のバルーンは、互いに支えあう大切な人たちとの「途切れない繋がり」と、何度でも立ち上がる「ファイト！」のエールをイメージして描いた。



「リポビタンD バレンタイン限定ボトル2026」

ハートバルーンと赤・青の二つの色が織りなす今年のデザインは、多様化する現代の愛や感謝の伝え方を力強く応援する。

心弾むバルーンデザインの「リポビタンD バレンタイン限定ボトル2026」とともに、大切な人へ、純粋な愛情や日頃の感謝と「ファイト」のエールを届けてほしい考え。

製品特長は、希望や愛情を象徴するハート型のバルーンデザインとのこと。赤と青を基調とした、幅広い層に喜ばれる2種類のラベルとなっている。

［小売価格］

100mL×10本セット：1804円

100mL×30本セット：4950円

（すべて税込）

［発売日］1月6日（火）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp