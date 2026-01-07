日産『エクストレイル』に車中泊仕様モデル登場 「マルチベッド」を設定 約532.73万円
日産モータースポーツ＆カスタマイズは7日、日産『エクストレイル』の「ROCK CREEK」をベースに、人気の高まる車中泊ニーズに呼応したモデル「マルチベッド」を新たに設定し、日産の販売会社を通じて2月27日に発売すると発表した。
【写真多数】快適そう…日産『エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド』ベッド仕様→ベッドなしなど内装全部見せ
『エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド』は、アウトドアを好むユーザーに向けて専用の内外装パーツや防水シートを装備。『エクストレイル』の初代モデルからのDNAである「タフギア」イメージをさらに高めたカスタムカー「ROCK CREEK」をベースに、セカンドシート位置から荷室スペース全体にわたって展開できるベッドシステムと、硬質のフロアパネルを荷室に装備したモデル。
ベッドマットは、程よい厚みで就寝時の快適性と耐久性を両立したほか、耐水性、撥水性に優れたCORDURA製の生地を採用し、アウトドアイメージをより強めた。さらに、「ROCK CREEK」のシートと同様に、溶岩をイメージした「ラバレッド」のステッチをベッドマットにも施し、インテリア全体をトータルコーディネート。ベッド展開時にはベッド下に荷物を収納することもでき、車内での快適な休憩や宿泊のための機能を有しながら、積載性も兼ね備えている。
なお、本モデルに「SOTOASOBIパッケージ」「ROCK CREEKベーシックプラス」「OUTDOORパッケージ」「ルーフキャリアパッケージ」といったアクセサリーパッケージを装着し、ギア感を一層高めるカスタマイズを施し、9日から11日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』に出展する。
■全国希望小売価格
ROCK CREEK マルチベッド：532万7300円
