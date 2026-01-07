FC町田ゼルビアは7日、東京都町田市の三輪緑山ベースで今年初練習を行い、来月から6月までの特別大会「百年構想リーグ」に向けて始動した。

練習後には黒田監督が取材対応し、新年の抱負を「昨年はケガ（人が続出）で苦しい時期があったので今年はケガのない体づくりを一つのテーマとして、いいシーズンにしたい」と語った。昨季は始動日に「何かしらのタイトル獲得」を目標に掲げ、天皇杯制覇で見事に有言実行。今年は「大きく掲げて、ハードルを高くして、“達成できた”“達成できない”はやりたくない」と説明し、シーズン秋春制移行前の特別大会のため「レギュレーションも変わって昇降格がないので、いろんなチャレンジもできる。昨年よりもいいシーズンにしたい」と話した。

ピッチ外の指揮官を巡っては先月23日、自身の過去の不適切指導や暴言等に対し、Jリーグからけん責処分が下された。パワーハラスメントとは認定されなかったが、クラブは声明文で「責任を重く受け止めております」などと謝罪。一方で黒田監督のコメントは発表されないまま新年を迎えた。

けん責処分発表後初の取材対応となったこの日、報道陣から騒動について質問が飛んだが、黒田監督は「ノーコメント」と貫き「（ノーコメントは）クラブとしての判断。私はクラブの指示に従う」と言及は避けた。騒動への質問は続いたが、クラブの方針として「自分が話すと、いろんなこと（記事等）で（誤解を生む）タイトルがついてしまう。終わったということで線引きして今年に入っている。選手たちにも迷惑がかかってしまう」と話すにとどめた。