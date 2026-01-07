“海外仕様”のココイチ、大阪に初出店→大阪限定メニュー発表 「こだわりのビーフカレーや合いがけのスパイスカレーなど」【メニュー例】
“海外ココイチ”が7日、関西エリアに初登場した。「カレーハウスCoCo壱番屋」を手がける壱番屋（本社：愛知県一宮市）が“海外ココイチの逆輸入”をコンセプトにした『CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD』（通称：ココイチワールド）の3号店となり、大阪・KITTE大阪にオープンした。
【写真】ココイチワールドの大阪限定メニュー ビーフカレー＆合いがけのスパイスカレーなど
ココイチワールドは、海外で人気の高い多彩なトッピングのオムカレーや、ココイチワールド限定のメニューを取りそろえ、海外仕様の内外装で迎える。2022年10月に1号店の京橋エドグラン店（東京都）、2023年6月に2号店の名古屋JRゲートタワー店（愛知県）に続き、大阪出店となる。
「KITTE大阪店でも、こだわりのビーフカレーや合いがけのスパイスカレーなど、大阪という土地に合わせた限定メニューをご用意しています」とアピールする。
■店舗名「CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD」KITTE大阪店
住所：大阪府大阪市北区梅田三丁目2-2 KITTE大阪4階
・オープン日：2026年1月7日（水）
・営業時間：11:00 〜 23:00（ラストオーダー22:30）
・席数：34席
KITTE大阪店 メニューラインナップ（一部）
「ビーフカレー」（KITTE大阪店限定）
1530円（税込1683円）／平日ランチ限定1230円（税込1353円）
大阪で親しまれている甘辛カレーをイメージして開発したオリジナルビーフカレー。ソテーしたオニオンのやさしい甘みやうまみ、ローストしたオニオンの香ばしさ、そしてビーフのうまみとスパイスが広がるビーフカレーソースに、トロトロに柔らかく煮込んだ牛バラ肉を合わせた。
※カレーソースは別添えで提供
「スパイスカレー 合いがけ（チキンスパイス＆エビマスタード）」（KITTE大阪店限定）
1800円（税込1980円）
トマトをベースに青唐辛子のピリッとした辛みが特徴の「チキンスパイスカレー」と、ココナッツミルクのクリーミーさにマスタードをきかせ、エビのうまみを加えた「エビマスタードスパイスカレー」（期間限定）。味わいの異なる2種類のカレーを、贅沢に合いがけにした一皿。好みで6種類の副菜とスパイスカレーを少しずつ混ぜ、味わいの変化も楽しめる。
※カレーソースは別添えで提供
※「エビマスタードスパイスカレー」の販売終了後は、新しい期間限定メニューを導入予定
「チキンクリームオムカレー」
1550円（税込1705円）／平日ランチ限定1250円（税込1375円）
ふわとろのたまごでライスを包み、カレーソースとチキンのうまみが溶け込んだクリームソースを合わせた。ココイチが本格的な海外進出を始めた2004年当時、ジャパニーズカレーのおいしさを海外の広めたのがオムカレー。現在でも、海外の多くの国で大人気のメニューとなっている。
カレーソースは国や地域によって異なる食習慣に配慮し、食肉由来の原材料を使用していない海外専用のソースを提供する。
自家製「ジェラート」（全4種、KITTE大阪店限定）
シングル 410円（税込451円）／ダブル590円（税込649円）
カレーの後にさっぱり楽しめる自家製ジェラート。オープンに合わせて大阪ミックスジュース、マサラチャイ、北海道ミルク、ベリーヨーグルトの4つのフレーバーを用意。今後、季節に合わせて随時入れ替え予定。カレーやドリンクと一緒にご注文の場合は、セット価格で提供。
