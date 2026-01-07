大地伸永、大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演決定 浅野長吉役
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の大地伸永が、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）に出演することが決定。大地にとって、今作が大河ドラマ出演2作目となる。
【写真】大河初回 小栗旬演じる信長が「オーラが別格」と話題
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。仲野演じる主人公は天下人の弟・秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。脚本は、連続テレビ小説「おちょやん」のほか、ドラマ「半沢直樹」（TBS系）、「下町ロケット」（TBS系）、「陸王」（TBS系）、「家政夫のミタゾノ」（テレビ朝日系）などを手掛けた八津弘幸氏が務める。
大地は、のちの浅野長政である浅野長吉役を演じる。寧々の妹・ややの入り婿となり、浅野家の家督を継ぐ。信長の死後は秀吉に仕え、秀長・秀吉の数少ない身内として、戦乱の世を共に歩むことに。のちに豊臣政権の五奉行の一人に任じられる。（modelpress編集部）
― 出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
「光栄だ」という気持ちと同時に、大きな責任を感じました。ただ、長吉という人物の持つ人間味や葛藤、時代の中で懸命に生きた姿に触れるうちに、「ぜひ挑戦したい」という思いが強くなりました。この役を通して、彼の生き様を自分なりに丁寧に表現できたらと思います。
― 演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
素晴らしい方々に囲まれて、引き締まる思いと同時に、ワクワクが止まらない日々を過ごさせて頂いてます！
皆様が凄くクリエイティブなので、助けられてばかりですが、役と共に成長出来るよう頑張ります！
「花燃ゆ」（2015年）徳川家茂役
◆仲野太賀主演「豊臣兄弟！」
