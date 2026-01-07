横浜流星「去年も31日まで彼と会ってました」大みそかに会っていた人気俳優告白
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の横浜流星が2026年1月7日、都内で開催された富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に女優の広瀬すずと出席。大みそかに会っていた人気俳優を明かした。
【写真】横浜流星が大みそかに会っていた31歳国民的俳優
広瀬、横浜、そして俳優・吉沢亮の豪華共演が実現した新CMについて、広瀬は「今までとまたちょっと一味違う、ストーリー性が強くて（笑）。撮影していても楽しかったですし、テンポ感とかっていうものが、いつもお芝居していてもすごく楽しくて心地いいので。バラバラに撮ったりしたときもあったんですけど、完成がどんな感じになっているんだろうと思って。私もテレビで拝見して面白かったです」と回想した。
横浜は「少し前に撮るので、一足先にお正月気分を味わえる。それがすごく楽しかったですし、餅つきでしたけど、吉沢くんとは別撮りだったのでどんな感じになるのかなって（笑）。でも、吉沢くんが先に撮っていたので、それに合わせて（餅を）返す作業をしていたんですけど、あまりにも彼が早すぎて。合わせるのが大変でした（笑）」と撮影を振り返っていた。
また、この日は吉沢からのビデオメッセージが。2人の印象を語る吉沢の様子に、広瀬は「2人揃ってるのを撮りたかったなって。勝手に『国宝』気分に（笑）。あ、惜しいことしたなと思って」と映画「国宝」（2025年）にて共演していた吉沢と横浜の2ショットを見たかったと口に。横浜は「撮影は一昨年でしたけど、去年も31日まで彼と会ってましたから。ずっと会っているような気持ちもします（笑）」と大みそかも吉沢と会っていたことを話した。
新製品の「instax mini Evo Cinem（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）」をどんなシチュエーションで使いたいか聞かれた広瀬は「（撮影できる）15秒っていうのが、肝で。その瞬間瞬間の場面としてざっくりというよりかは、ふいに回すだけでその瞬間の記憶が絵になるっていうのはすごく良いなと思っているので、現場とか話している最中に回してみたりして。いろんな人の顔を、笑っている姿とか、そういったものが残せたら、すごく素敵なムービーになりそうだなって思いますね」と答えた。
横浜は「どんなシーンも絵になると思っていて。そういう日常的なシーンでも撮りたいですし、去年我々は一緒に作品を撮っていたんですけど、瀬戸内の美しい島で撮ったんですね。あそこで撮りたかったなあって。ね？」と振り返り、広瀬は「確かに」と頷いていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】横浜流星が大みそかに会っていた31歳国民的俳優
◆横浜流星、大みそかに会っていた人気俳優
広瀬、横浜、そして俳優・吉沢亮の豪華共演が実現した新CMについて、広瀬は「今までとまたちょっと一味違う、ストーリー性が強くて（笑）。撮影していても楽しかったですし、テンポ感とかっていうものが、いつもお芝居していてもすごく楽しくて心地いいので。バラバラに撮ったりしたときもあったんですけど、完成がどんな感じになっているんだろうと思って。私もテレビで拝見して面白かったです」と回想した。
また、この日は吉沢からのビデオメッセージが。2人の印象を語る吉沢の様子に、広瀬は「2人揃ってるのを撮りたかったなって。勝手に『国宝』気分に（笑）。あ、惜しいことしたなと思って」と映画「国宝」（2025年）にて共演していた吉沢と横浜の2ショットを見たかったと口に。横浜は「撮影は一昨年でしたけど、去年も31日まで彼と会ってましたから。ずっと会っているような気持ちもします（笑）」と大みそかも吉沢と会っていたことを話した。
◆横浜流星、撮影したかった景色振り返る
新製品の「instax mini Evo Cinem（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）」をどんなシチュエーションで使いたいか聞かれた広瀬は「（撮影できる）15秒っていうのが、肝で。その瞬間瞬間の場面としてざっくりというよりかは、ふいに回すだけでその瞬間の記憶が絵になるっていうのはすごく良いなと思っているので、現場とか話している最中に回してみたりして。いろんな人の顔を、笑っている姿とか、そういったものが残せたら、すごく素敵なムービーになりそうだなって思いますね」と答えた。
横浜は「どんなシーンも絵になると思っていて。そういう日常的なシーンでも撮りたいですし、去年我々は一緒に作品を撮っていたんですけど、瀬戸内の美しい島で撮ったんですね。あそこで撮りたかったなあって。ね？」と振り返り、広瀬は「確かに」と頷いていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】