¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬£²¼ïÎà¤Î²÷Ì²¥°¥Ã¥º¤È¤È¤â¤ËÆþÎÀ¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬£·Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÆþÎÀ¤ËºÝ¤·»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ÎËí¤È¡Ö¾¼ÏÂÀ¾Àî¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡£º£¤Þ¤Ç¿çÌ²¥°¥Ã¥º¤ËÂç¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¿²¤ë¤Î¤ÏÆþÎÀ¤·¤¿¤¤ç¤¦¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÆþÎÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡££±£³Æü¤«¤é¤Ï¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡¢¤½¤·¤Æ£²·î£±Æü¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÎÌ¾Á°¡¢´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¤é¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£