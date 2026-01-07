タレントの若槻千夏（41）が、6日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）で、心理テストについての自身の感想をぶっちゃける場面があった。

同番組では「朝やることの順番で、人生で大事にしていることが分かる」という心理テストを実施。「洗顔」「トイレ」「着替え」「歯磨き」「水を飲む」「朝食」の選択肢から、若槻は順に「トイレ」「歯磨き」を挙げた。

またゲスト出演した8人組ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」のNAOYA（22）は、「歯磨き」の次に「水を飲む」を選んだ。NAOYAは「僕全然朝トイレに行きたくならないんです」といい、「トイレに行かずに仕事に行ったりします」と打ち明けた。

そして最初に「トイレ」を選んだ若槻への診断結果は「ストレスがないことが一番大事」という内容。「安全な場所を常に求めるタイプで、無意識に過剰なストレスや感情を整理したいと思っている」と解説された。

これを受けて若槻は「ホントそれ」と納得。「私、ストレスのある仕事をしてない」といい、20代の頃は仕事で苦労をした経験もあったが、現在は「全部楽しいから働いてるかも」と吐露。「これ先生、素晴らしいですよ、この心理テストは」と絶賛した。

しかし続けて「ちなみに先生は最初に何をするんですか？」と質問すると、公認心理師の小高千枝氏は「私もトイレですね」と回答。若槻は「すいません」と断りつつ、「年齢かな？」とニヤリ。「なんか気づいてきちゃった。年齢ですかね、うちら」とぶっちゃけて笑いを誘っていた。