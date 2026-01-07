µ´±Û¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡ÀÎ¤Ï°ì½ï¤Ë²¼ÀÑ¤ß¤·¤¿·Ý¿Í¤¬¡¢º£¤äÇ¯¼ý2²¯±ßÍ½ÁÛ¡¡10²¯±ß¥ì¥Ù¥ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤â¼ÂÌ¾¾å¤²¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¡¢6Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í¤ÎÇ¯¼ý»ö¾ð¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬Î¢ÏÃ¤ä¥´¥·¥Ã¥×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¡£¤½¤³¤ÇÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖºÇ¶á¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢µ´±Û¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²¼ÀÑ¤ß¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£2014Ç¯¤´¤í¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖºÇ¶á¡¢¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âº£¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢´ë¶È¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²ñ¼Ò¤¬¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¤Ê¤ó¤»¡×¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤Ê¤ó¤»¤¬ÌÙ¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¡¢Áª¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤É¤¦¤â¡¢ÅöÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¤Ë¤â¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¤Ï°ìÅÙ¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ï10²¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤»¤â°Õ³°¤Èº£Ç¯¤Ï1²¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢2²¯±ß¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Æ¥¹¥¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î·Ý¿Í¤Î²û¶ñ¹ç¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤éÄ¾ÀÜÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤â¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³ä¹ç¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£