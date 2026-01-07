［共生のかたち］＜２＞

チキンナゲット３個にフレンチフライ３本――。

ファストフードの注文ではない。日本に暮らす外国人たちが身近な食べ物の形をイメージして、「品川」という漢字を覚える方法として定番になっているという。

このような外国人にとっての「あるある」や、文化・習慣の違いを集めたミュージカル「Ｔｈａｔ’ｓＩｔ！Ａｒｕ-Ａｒｕ！！」が、今年２月、神奈川県横須賀市で上演される。劇団四季で活躍した同市出身の俳優、岡本和子さん（５３）らが企画し、米国人や日本の高校生など約３０人が稽古に励んでいる。

地元の米海軍基地内で日本の生活の「あるある」を有名なミュージカル曲に乗せて歌うショーが開催されていることを知った岡本さんが、２０１７年から楽曲の制作を始め、昨年２月にミュージカルを初演した。

劇では、親の一人が海外ルーツの子どもたちの葛藤も描かれる。参加する高校３年のヘミングトンアシュリン桜子さん（１７）は、英国人の父親と日本人の母親を持ち、横須賀で育った。「見た目が日本人と違うと、いじめられたこともある。これまで経験を話したことはなかったが、身近に感じてもらえたら」

元米海軍軍楽隊のジョージ・モリスさん（６８）は「様々な背景を持つ人たちが集まって作り上げているからこそ、見てくれる大勢の人とも、感情を分かち合える」と語る。岡本さんは「相手のことを知らないでいると、怖いと思ってしまう。少しでも知ることができたら、温かい気持ちで暮らせるのでは」と話す。

日常生活では外国人に話しかけることすら難しくても、言語や習慣の違いを超えて参加できる文化・芸術活動やスポーツは、交流のきっかけとなっている。

愛知県豊田市では昨年１１月、サッカーＪ１・名古屋グランパスのＵ―１８（１８歳以下）に所属する選手ら約４０人と、地域に住むブラジルにルーツがある小学生約３０人による交流会が開かれた。選手たちが企画・運営を担い、地元の日本人児童も約１５人参加した。

「ハンカチを持っている人いますか」。同市立保見中学で行われた借り物競走では、半分が日本語、残りはポルトガル語で書かれたお題ボードが用いられた。選手たちは交流会に向け、人口の約半数をブラジル人が占める地域を見学し、子どもたちの現状を学びながら、準備を進めてきた。

この地域では１９９０年頃、自動車産業を中心にブラジル人の出稼ぎ労働者が急増した。習慣の違いなどから騒音やゴミといった問題が顕在化し、今も相互理解が必要な状況が続く。同市に練習施設があるグランパスでは、２０２４年から多文化共生に向き合おうと「在留ブラジルキッズプロジェクト」を開始。交流会はその一環で行われた。野村勇仁主将（１８）は「当初は他文化への壁が多少あったが、子どもたちの現状を知ることで、それがなくなっていった」と話す。

孫が参加した日系２世の土井ミリアンさん（６４）は、約３０年前に来日した頃は「差別や様々な壁があった」と振り返り、「子どもたちの様子を見ていると、その壁がだんだん薄く、小さくなっている気がする」と話していた。