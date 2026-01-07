µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¡»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤º¡Ä14ºÐ¡¦°¦Ì¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹ç½É¤Ç¤â¡Ö¶á¤¯¤Ë½É¤ò¡×¡¡¤ä¤ê²á¤®¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¡¡
¡¡½÷Í¥¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¡Ê52¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ì¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¤ä¤ê¤¹¤®¹ÔÆ°¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ÒÎ¥¤ì¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ï14ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Äµ×ÊÝÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯Âè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢4»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢8ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡VTR¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÃ£¤ÎÀ¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÃæ2¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÄ«³Ø¹»¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡¢³Ø¹»¤Þ¤Ç¡£Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤Ë¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤Î¤Õ¤ê¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤Æ¤Æ¡¢¹ç½É¤È¤«¤Ë¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢3Çñ¤Î¹ç½É¤Ë»ä¤â¶á¤¯¤Ë½É¤ò¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¾ì½ê¤Ë¡¢¤ª¤«¤ó¤¬´é¤ò¤Á¤é¤Á¤é¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¾ì¤È¤«¤Î¶á¤¯¤ò¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ó¤Ê¤¢¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é×Ñ×Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊì¤Î¤³¤È¤òÌ¼¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¡ÈÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡¢¤Ï¤Ï¤Ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢·ù¤¬¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤ê²á¤®¤ë¤Î¤¬¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¹ç½É¤Î²ÙÊª¤È¤«¡È²¿·î²¿Æü¤ÎÃë¤ÎÉþ¡É¡È²¿·î²¿Æü¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡É¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Á´Éô¤ò½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÉ×¤Ë¡È¤½¤ì¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁ´Éô1¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ëÊý¤¬¤È¡¢²¶¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÉ×¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£