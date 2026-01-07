日産「“車中泊”エクストレイル」発表！

日産モータースポーツ＆カスタマイズは2026年1月7日、「エクストレイル」のタフ仕様「ROCK CREEK（ロッククリーク）」をベースとした車中泊モデル「マルチベッド」を新たに設定することを発表しました。

エクストレイル ロッククリーク マルチベッドは、アウトドアを好むユーザーに向けたモデルで、専用の内外装パーツや防水シートを装備しています。

【画像】超カッコいい！ これが車中泊できる「新エクストレイル」です！（30枚以上）

2列シートレイアウトを採用し、乗車定員は5人ですが、セカンドシートをたたむと、その位置から荷室スペース全体にわたって展開できるベッドシステムと、硬質のフロアパネルを荷室に装備しました。

搭載されるベッドシステムは、大人2人が横になれる広大なスペースと、その下の収納力を両立させた設計を採用。

奥行きは最大1800mmを確保しており、幅は広い箇所で1150mm、後方の狭い箇所でも1020mm（いずれもベッドマット下部の脚部間などの数値を含む）となっており、車中泊でも余裕を持って過ごせる広さが特徴です。

また、ベッドマット自体の厚みは60mmあり、クッション性もしっかりと確保されています。

居住空間については、ベッド表面から天井までの高さが650mmとなっており、圧迫感を抑えた設計です。

さらに、ベッド下部には機能的な収納スペースが設けられています。床面からベッド下までの高さは170mm確保されており、ベッドを展開した状態でも、キャンプ道具や着替えなどをそのまま収納することが可能です。

車内での快適な休憩や宿泊できる機能性を備えつつ、高い積載性も両立させました。

さらに、ロッククリークのシートと同様に、溶岩をイメージした「ラバレッド」のステッチをベッドマットにも施し、インテリア全体がトータルコーディネートされています。

パワートレインには、1.5リッター可変圧縮比ターボエンジン（VCターボ）に走行用モーターを組み合わせたe-POWERを搭載。駆動方式は前後にモーターを備えた4WD（e-4ORCE）です。

エクストレイル ロッククリーク マルチベッドの価格（消費税込）は532万7300円です。日産の販売会社を通じて2026年2月27日に発売されます。

今回、新たにSUVの車中泊モデルを市場投入することで、販売中の「セレナ」、「NV200バネット」、「キャラバン」、「クリッパーバン」と合わせて、車中泊仕様車シリーズのラインナップの拡充を図っています。

なお、エクストレイル ロッククリーク マルチベッドに「SOTOASOBI パッケージ」、「ROCK CREEK ベーシックプラス」、「OUTDOOR パッケージ」、「ルーフキャリアパッケージ」といったアクセサリーパッケージを装着し、ギア感を一層高めたカスタムカーが「東京オートサロン2026」（2026年1月9日から11日）に出展されます。