インサイドから下ろすだけではスライス連発!? 絶対スライスさせたくないならフェースを被せる
「インサイドから下ろすと球がつかまる」と考えている人は多い。しかし、この考えが落とし穴。スライスを直らなくさせていると、大本コーチはいう。インサイドから振ることよりも重要なポイントとは？
【連続写真】スライスとは無縁！ 新・女王佐久間朱莉のドライバースイング
スライスしてしまうのは、どうすれば球がつかまるのかを正しく理解していないからです。「インサイドから下ろせば、球がつかまる」と思い込んでいると、やり過ぎがあおり打ちを助長してフェースが開いたインパクトになってしまいます。また、この打ち方はダフる原因にもなります。
一方、「目標に対してフェースを真っすぐ動かせば真っすぐ飛ぶ」というのも勘違い。ヘッド軌道に対してフェースが開いたインパクトになり、これも球がつかまらなくなります。
球をつかまえるには、ヘッド軌道に対してインパクトでフェースを左に向けなければいけません。フェースを思い切り被せてアドレスし、そのまま振ってみてください。球は左に飛び出てフック回転がかかるでしょう。フェースを被せたセットアップが気持ち悪いという人は、自分から見てスクエアフェースになるまで足元を右に回転させてクローズスタンスで構えてみてください。スクエアスタンスでフェースを被せたときと同じ効果が得られます。インパクトのときのフェースの向きは、ヘッド軌道の3倍、球筋に影響します。スライスで悩んでいるなら、まずは、この“つかまる感覚”を知ることが重要です。■大本研太郎おおもと・けんたろう／研修生、ミニツアーを経験した後、PGAティーチングプロA級を取得。スイング解析などの実践的なレッスンを中心に行う。ツアープロコーチとしても活躍。「GPC恵比寿」のヘッドコーチ。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
