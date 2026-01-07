高橋ひかる、2026年に“アラサー”突入 経験値アップ誓う「視野360度でいきます！」
俳優の松田龍平（42）、高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）、片山友希（29）が7日、都内で行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（あす9日スタート／毎週金曜 後11：15）イベントに出席。高橋が、“アラサー”に突入する2026年の抱負を明かした。
【集合ショット】ファンをバックに⋯ポーズを決める松田龍平＆高橋ひかる＆片山友希
この日は、公式で募集したファンを都内の銭湯に招待。入浴料と入浴券を手渡ししたり、トークしたりと交流を楽しんだ。イベント終盤に、2026年の抱負を問われると、今年25歳を迎える高橋は「“アラサー”になる」とし、「たくさん経験したい」と意気込んだ。「旅行とか、プライベートでもして、お仕事につなげていけたら」と前向きな思いを明かし、「今年は視野360度でいきます！」と笑顔で宣言した。
本作は、田舎の温泉街を舞台に、松田演じる“探偵兼発明家”一ノ瀬洋輔に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという“ゆるさ”満載、だけど時に笑えて涙する、心が温まる物語。
松田×脚本・監督の沖田修一氏の最強タッグのもと、高橋、大倉孝二、水澤紳吾、片山、そして光石研、原田美枝子、濱田岳、夏帆、中島歩、きたろう、村雨辰剛の出演が決定している。
