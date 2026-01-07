1月5日は、二十四節気の「小寒」。寒さが次第に厳しくなる頃で「寒の入り」となりました。寒気も断続的に流れ込む時季になります。

【写真を見る】【大雪情報】3連休最終日の12日(月･祝)頃から各地で大雪おそれ 10年に一度レベルの降雪か 平年比約250％の降雪予想も “今季最強寒波”襲来 最新の雪シミュレーション

1月上旬にも断続的に寒気は流れ込みますが、12日（月・祝）頃からは、さらに強い寒気が流れ込む見込みです。上空1500m付近で―6℃以下は、平地で雪の目安。

ー12℃以下になるとたちまち積雪になり、大雪のおそれもあります。

降雪量の平年比 北陸地方は244％以上 岐阜県山間部は229％以上

断続的に流れ込む寒気の影響で、日本海側では雪の量が多くなり、大雪に関する｢早期天候情報｣が発表されました。

この情報は、その時期、その地域にとって10年に一度程度しか起きないような著しい降雪量となるおそれが、いつもより高まっているときに6日前までに注意を呼び掛ける情報です。

5日間降雪量の平年比（1月12日頃から）

東北日本海側 164％以上

北陸地方 244％以上

長野県北部・群馬県北部 182％以上

岐阜県山間部 229％以上

例えば、この期間の5日間降雪量の平年は、青森で32センチ。その164％だと、52センチ以上の大雪になります。

青森：32センチ→52センチ以上

秋田：15センチ→24センチ以上

山形：16センチ→26センチ以上

新潟・金沢：10センチ→24センチ以上

長野：11センチ→20センチ以上

群馬県みなかみ：45センチ→81センチ以上

岐阜県高山：19センチ43センチ以上

（※そのまま積雪となるわけではありません）

交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理にも注意してください。また最新の情報にもご注意下さい。

また、今回大雪の対象エリアでない地域でも、厳しい寒さが続く見込みです。

1年で1番寒い1月下旬ごろの気温を下回る日も出る見込みです。体調の管理にもお気を付けください。