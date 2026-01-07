CANDY TUNE¡ÖTGC2026 S/S¡×¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·èÄê FRUITS ZIPPER¥á¥ó¥Ð¡¼¤é½Ð±é¼ÔÂè4ÃÆ¤â²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/07¡Û¡ÖÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC2026 S/S¡×¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯3⽉14⽇¤Ë¹ñ⽴Âå¡¹⽊¶¥µ»¾ì Âè⼀ÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆCANDY TUNE¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTGC½Ð±é·èÄê¤·¤¿¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼
ÃíÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤Ï¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¡¢¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÀÊ´¬Ãæ¤Î³Ú¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÎCANDY TUNE¤¬·èÄê¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªCANDY TUNE ¤Ç¤¹¡ª¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëFRUITS ZIPPER¤«¤é·îÂÅ·²»¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Îº´¡¹ÌÚËþ²»¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô530Ëü¿ÍÄ¶¡¢ZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¡¢¤ê¤ó¤«¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤·¤Ê¤³¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE¤È¤·¤Æ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä°ìÊý¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤âÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÎëÍÛ¸þ¡¢»³²¼¹¬µ±¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½Ü¤Ê¾¦ÉÊ¤äÏÃÂêºî¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎMC¤Ë¤Ï¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬·èÄê¡£¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿Ê¹ÔÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Âè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡ÊÎ¬¾Î¡§TGC2026 S/S¡Ë
³«ºÅ⽇»þ¡§2026Ç¯3⽉14⽇¡Ê⼟¡Ë ³«¾ì12¡§00 ³«±é14¡§00 ½ª±é21¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñ⽴Âå¡¹⽊¶¥µ»¾ì Âè⼀ÂÎ°é´Û¡Ê¢©150¡¼0041 ÅìµþÅÔ½Â⾕¶è¿ÀÆî2¡Ý1¡Ý1¡Ë
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¹á²»¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤»¤¤¤é¡¢·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§¤·¤Ê¤³¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¤È¤¦¤¢¡¢À¾³À¾¢¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§EXILE B HAPPY¡¢CANDY TUNE¡¡Â¾
MC¡§EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡§ÇðÌÚÍ³µª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTGC½Ð±é·èÄê¤·¤¿¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡CANDY TUNE¡ÖTGC¡×½Ð±é·èÄê
ÃíÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤Ï¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¡¢¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÀÊ´¬Ãæ¤Î³Ú¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÎCANDY TUNE¤¬·èÄê¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªCANDY TUNE ¤Ç¤¹¡ª¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤·¤Ê¤³¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE¤È¤·¤Æ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä°ìÊý¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤âÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÎëÍÛ¸þ¡¢»³²¼¹¬µ±¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½Ü¤Ê¾¦ÉÊ¤äÏÃÂêºî¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎMC¤Ë¤Ï¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬·èÄê¡£¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿Ê¹ÔÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖTGC2026 S/S¡×³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Âè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡ÊÎ¬¾Î¡§TGC2026 S/S¡Ë
³«ºÅ⽇»þ¡§2026Ç¯3⽉14⽇¡Ê⼟¡Ë ³«¾ì12¡§00 ³«±é14¡§00 ½ª±é21¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñ⽴Âå¡¹⽊¶¥µ»¾ì Âè⼀ÂÎ°é´Û¡Ê¢©150¡¼0041 ÅìµþÅÔ½Â⾕¶è¿ÀÆî2¡Ý1¡Ý1¡Ë
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¹á²»¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤»¤¤¤é¡¢·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§¤·¤Ê¤³¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¤È¤¦¤¢¡¢À¾³À¾¢¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§EXILE B HAPPY¡¢CANDY TUNE¡¡Â¾
MC¡§EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡§ÇðÌÚÍ³µª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û