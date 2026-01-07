マレーシア移住の優木まおみ、2つ並んだ手作り弁当公開「理想的」「バランス良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】タレントの優木まおみが1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】マレーシア移住の2児のママタレ「彩りが綺麗」2つ並んだ手作り弁当公開
優木は「お弁当ライフスタート」とコメントを添え、手作り弁当の写真を投稿。ご飯に卵焼き、野菜、フルーツなどがバランスよく詰められたお弁当が2つ並んでいる様子を公開している。
この投稿には「理想的」「彩りが綺麗」「真似したい」「バランス良さそう」などの反響が寄せられている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
