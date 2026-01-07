約20年ぶり妊娠・冨永愛、ヘルシー食材で作る絶品ティラミス披露「クオリティ高い」「美と健康に良さそう」と話題
【写真】43歳パリコレモデル「クオリティ高い」本格手作りティラミス
◆冨永愛、こだわりの食材を使用した手作りティラミス披露
冨永は「今回はティラミスを作った」「バナナを甘味にしたオーツ麦とプロテインの生地に ギリシャヨーグルトとクリチーのクリーム」と綴り、ヘルシーな食材を使った自家製スイーツを披露。断面が美しいティラミスに「めっちゃ美味しい」とコメントを添え、「ちょっとアレンジ必要かもだけど、紹介したい」と投稿している。
◆冨永愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「クオリティ高い」「ヘルシーでセンス抜群」「美と健康に良さそう」「売ってほしい」「タンパク質が簡単に摂取できるスイーツすごい」といったコメントが寄せられている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表した。（modelpress編集部）
