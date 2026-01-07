緒形直人の息子・緒形敦、大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演決定 織田信澄役
◆仲野太賀主演「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。仲野演じる主人公は天下人の弟・秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。脚本は、連続テレビ小説「おちょやん」のほか、ドラマ「半沢直樹」（TBS系）、「下町ロケット」（TBS系）、「陸王」（TBS系）、「家政夫のミタゾノ」（テレビ朝日系）などを手掛けた八津弘幸氏が務める。
◆緒形敦「豊臣兄弟！」出演決定
緒形は、信長の弟・信勝の長男である織田信澄役を演じる。父が謀反の疑いで信長に謀殺されたのちは、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿となり、信長からの信任も厚い。（modelpress編集部）
◆緒形敦コメント
― 出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当に嬉しかったです。
また織田信長の甥で明智光秀の娘婿という重要な役を頂けてとても光栄です。
― 演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
信澄の奥底にあったであろう細かな心情を汲み取り、丁寧に演じていきたいと思います。
◆大河出演歴
「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（2019年）
