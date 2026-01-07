日本ハムの新庄剛志監督が７日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設でスタッフ会議に出席し、約１か月半ぶりに取材に応じた。午後１２時１５分ごろ球場入りし、「もうクリスマスからとんでもないプレゼントもらって」と、ソフトバンクから獲得した有原航平投手について言及。「有原くんに関しては１８０イニングは必ず投げてもらいたいし、本人と話し合って、僕の中では中５日で伊藤くん、有原くん、北山くん、達くんいけるんじゃないかな。もちろん、エスコン一発目は有原くんで行きたいなと。みんなもね、そう願ってると思うし。それは本人ともう１回話し合って、僕の気持ちでは行ってもらいたいです」と、開幕２カード目の３月３１日ロッテ戦（エスコン）での先発を予告した。

３月２７日からのソフトバンクとの開幕カードはすでに伊藤、北山、達が内定しており、これで４戦目までの先発が定まった。今季１４勝で伊藤と最多勝、１７５イニングを投げた有原の古巣復帰について、「でかいでかい。むちゃくちゃでかい。ほんとにでかい。ファイターズの頃の有原くんを知らないんですけど、ユニホームを着た瞬間別人になるという、ユニホームを脱いだ時のメリハリができる選手っていうのが大好きなんです。僕の中では１８ぐらい勝てる。１回から３回までの有原くんが普通のピッチャーに見える時が多かったんで、そこさえ直せばね。ちょっとテンポが悪いかなって。それはキャッチャーの方が工夫して、ポンポン、ポンポンね、あのリズムを作らせて」と、期待した。

今季が就任５年目。「日本一の前にリーグ優勝。（ソフトバンクに）３連覇はあげないよっていう野球をしていきたい。僕の中での打倒は小久保裕紀。そこには断トツで差をつけて勝つという考えしかない。９６勝いけます。細かい野球ができたらね」と１０年ぶりのリーグ優勝を力強く宣言した。