¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¡¡¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê·î¶âÍË¡¦¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤Î¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Ï¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Î£·³ä°Ê¾å¤¬¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀÇ¶â¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¡Ö³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î°Æ¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤È¤«ÇîÊª´Û¤È¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡×¤È¡¢¤Þ¤ºÈ¯¸À¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Á´ÂÎÅª¤ËÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤Í¡£·ë¶É¡¢°Â¤¯¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èþ½Ñ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£