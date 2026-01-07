1300人絶賛の使い方も！意外な白だし活用法

家にあると便利な「白だし」。使い方がワンパターンになりがちですが、じつは和風にも洋風にも使える万能調味料です。

▼白だしが決め手の明太パスタ

王道の明太パスタに白だしを入れて作るレシピ。旨味がしっかり加わります。



▼余りご飯がよみがえる！白だしのガーリックライス

白だしの風味がきいたガーリックライス。味が均等になるようしっかり炒めるのがポイントです。



▼さつまいもの煮物にも◎

さつまいもの煮物に白だしを入れて作るレシピ。白だしがさつまいもの甘さを引き立ててくれます。



▼白だしでさっぱり！鶏むねのから揚げ

白だし、砂糖、にんにく、しょうがで下味をつけた、から揚げ。白だしを使うと味が決まりやすく、余分な調味料がいらないのも嬉しいポイント。







白だしは和食以外にもパスタなど洋風料理とも相性抜群。めんつゆとはひと味違った味わいで、同じ食材でもまったく別の仕上がりになります。家にあると便利な白だしをぜひ活用してください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。