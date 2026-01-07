福井県の杉本達治前知事（６３）によるハラスメント疑惑を巡り、弁護士らで構成する「ハラスメント事案に関する特別調査委員」は７日、調査報告書を県に提出した。報告書は、杉本氏による女性職員４人へのセクシュアルハラスメントを事実として認定。約１０００通に上る私的メッセージの送信に加え、スカートの中に手を入れるなどの身体的接触があったことを明らかにし、「不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できない」と指弾した。

報告書によると、認定されたハラスメント行為は、杉本氏が知事在任中、総務省在籍時に行われた。ＬＩＮＥや私用メールを使ったハラスメントは常態化しており、確認されたセクハラ関連のメッセージは約１０００通に及ぶ。内容は「○○ちゃんの一言で勃起しちゃったよ」「キスしちゃう！？」「ホテル名は教えない気？」「濃厚接触者でＡＰＡに入る？」といった性的欲求を露骨に示すものや、「愛してる」「二人だけの秘密」など交際を迫るものが多数含まれていた。

被害者が返信を遅らせると、「またスルー！？」「助けて！！」などと深夜や休日を問わず執拗に送信を繰り返し、精神的に追い詰めていた実態も判明した。

テキストメッセージだけでなく、３件の身体的接触も「信用性が高い」として事実認定した。飲食店で被害者の太ももを触ったほか、懇親会でテーブル下の足に自分の足を絡ませる行為があった。さらに、被害者が飲食後の片付けをしている際、背後からスカートの中に手を入れ、太ももの裏や尻を触った事案も認定された。調査委はこれらの行為について「いわゆる痴漢行為に及んだことがうかがわれ、刑法上の不同意わいせつ罪に抵触する可能性も否定できない」と指摘した。

杉本氏は調査に対して、「好意を持たれていると誤解した」「触った記憶はない」などと弁明した。しかし、報告書は、被害者が人事権を持つ知事に対して明確な拒絶が困難であり、職を失う恐怖から迎合的な返信をせざるを得なかったとして、杉本氏の弁解を「信用できない」と退けた。その上で、杉本氏の行為を「セクハラの防止を率先して実践すべき職責にある者としての自覚の著しい欠如」と断罪し、ストーカー規制法に抵触する可能性にも言及した。

今回の問題では、被害者が上司に相談しても真剣に取り合ってもらえず、ハラスメント担当部署に報告が上がらなかったなど、内部通報体制の機能不全も浮き彫りになった。調査委は再発防止策として、特別職を含む全職員に対し、業務に関連した私的コミュニケーションツール（ＬＩＮＥ）などの使用禁止を徹底することや、上司が相談を受けた際の報告義務化などを提言した。

また、被害者に対するＳＮＳなどでの誹謗中傷を防ぐため、県として法的措置を含む断固とした対応をとるよう求めた。

◆送信されたメールの主な内容

「一切内緒で、墓場まで持っていってね」

「せっかく〇〇ちゃんのことを想いながら眠ったのに、肝心の〇〇ちゃんにスルーされました（困った顔の絵文字）」

「わざと艶っぽい話題は避けてるの？ 確かに、これはセクハラだよね（困った顔の絵文字）またスルー！？それに、〇〇ちゃんはマジメだね」

「ぼくは超ふまじめでした」

「ただのお遊びです。愛してる（ハートマーク４個）」

「二人きりの時は目をジーッと見つめ合い、指を絡め、唇と唇が…（目がハートの絵文字）」

「〇〇ちゃんはぼくは見つめてる時にキスしたいなぁとは思わないの！？〇〇ちゃんのことを考えると体が熱くなるの（笑顔の絵文字）」

「完全なパワハラだもんね」

「それと、ホテルはどこ？」

「ホテル名は教えない気？」

「まだ押さえてないのなら、ぼくの方で予約していい？」

「もしかして警戒してる？」

「大切な〇〇ちゃんとの貴重な時間なので、恋人と一緒の気分でしっかりチョイスします（目がハートの絵文字）」

「心配しなくてもなにもしないよ」

「こんなにストレートに隠さずに誘ってるのに、品よく表現をしてくれてありがとう（ハート）最初からルームサービスで飲むのが１番だと思ってます（グラスの絵文字）」

「もちろん、ホントになにもしなくて帰ってくれて構わないよ（音符マーク）」

「恨んだりしません（笑顔の絵文字）」

「大切な〇〇ちゃんと二人きりでゆっくりと回りに気を遣わずお話がしたいです（ハート）」

「誰にも厳秘でお願いね（マル秘）」

「それともやっぱりお部屋の方が無難かなぁ！？ここまで嫌な思いをさせていたということに気づいていませんでした。すべて私の人間性から出たものと反省しています」

「〇〇ちゃんは、まだ怒ってるの？」

「〇〇ちゃんのことが好きなだけで、ご迷惑をおかけする気はなかったよ 迫り方がしつこかったし、高圧的だったね 本当にごめんなさい とにかく、愛情は変えられないけど、行動は改めました」

「体の関係なんて言わないから」

「二人きりでさしつさされつで楽しもうね」

「二人だけの秘密だからね」

「こちら側に来て下さい心からよろしくお願いします」

「レオタードを着て、おっきく足を上げて、ボンボンを持って元気に躍り回ることだと思うよ」

「おはよう もう起きたの？それともおしっこ？おはよう。昨日は２時３０分まで起きてたの？それともおしっこに起きたの？」

「一緒に巣ごもりしましょう」

「じゃぁぼくと〇〇ちゃんも濃厚接触者でＡＰＡで入る？ ゆっくりとお話ができるよ」

「〇〇ちゃんの一言で勃起しちゃったよ」

「眠れなくなったかも 放置プレイかぁ 〇〇ちゃん眠れないよぉ 〇〇ちゃん助けて いま、なぜか無性に〇〇ちゃんを抱き締めたいよ」

「キスできたら安心できるかなぁ」

「もちろん部屋の中で起きたことはご内密に（ウィンクの絵文字）」

「もしドキドキしても良ければ、こっそりと二人きりで会わない？」

「〇〇ちゃんを骨が折れるほど抱き締めます」

「お色気マシマシで頑張ります でも、そのためにはお色気の行き先が必要 どうしよう」

「ぼくとは濃厚接触でね 一心同体だよ」

「キスしちゃう！？」

「おぉこんなセクハラ発言を書いてたから、反応したんだ」

「寝ぼけてました、ごめんなさい でも、〇〇ちゃんの後ろ姿は肉付きがよくて張っていて、とても好きなの」

「もちろん、怒らせるようなことはしません まぁ、大人の男女なのでハプニングは付きものですがおやすみなさい エッチな意味がないわけではありません」

「とっても失礼なお話だけど、ストレートに聞けば、〇〇ちゃんはエッチなことは好き？」

「たまにはエッチなお話もしたかったです（ハート）」

「性急すぎたし、肉欲が先に出た表現になったことは申し訳なく思っています。でもやっぱり〇〇ちゃんのお写真を希望します。送ってね」

「まじめなお話、〇〇ちゃんはぼくのこと好き」

「甘えた〜い」

「オヤジのお相手にはうってつけ」

「ぼくは〇〇ちゃんのお尻から太ももが大好きだから」

「ずっと横恋慕ですが。〇〇ちゃんのまるっちい体型はかわいいよ だったら、ぼくの前で裸になることを想像すればいいんだよ」

「（調査委員追記「ダイエットを」）否が応でも頑張れるからね」

「ちなみに、ぼくはそう考えて歩こうと思ってるよ」

「介抱してあげる あ 開放してあげる」

「セクハラって怒らない？ ちょっと思ったことがあったの。怒るかもしれないけど…」

「この写真と〇〇ちゃんを比べると、マジで〇〇ちゃんの方なずっとキレイでセクシーなお尻なの感激しました」

「明らかに〇〇ちゃんの添い寝が一番効果的だとは思いますが」

「キスがとーってもセクシーなの 〇〇ちゃんはどうかなぁ とても胸が熱くなるよ」

「逢瀬も愉しいのにねぇ 内緒の男と女の話ということで（笑顔の絵文字）人生には？そんな部分も必要じゃない？」

「欲は何事にも通じるから、あとはぼくに興味関心があるかどうかだけ（笑顔の絵文字）」

「そしたら、女の子の部分も胸キュンなんだね（ハートに星の絵文字）」

「だとすれば、オジサンが一番（上向き矢印の絵文字３つ）」

「任せてね（笑顔の絵文字）」

「上手に導きます（ハートにリボンの絵文字）」

「終わってからご一緒する？」

「〇〇ちゃんはおうちはどの辺り？」

「〇〇ちゃんは警戒しすぎだと思います もう還暦だよ 楽しみにしています」

「だから、うちのマンションがマジで一番安全だよ」

「〇〇ちゃんが嫌がることは絶対にしません 約束します」

「壇上で座っている時もお話をする時も、ずっと〇〇ちゃんの目を見つめていました」

「よっぽど警戒されてるね まぁ、ぼくが悪いんだけど」

「ピチピチの〇〇ちゃんでいてね よろしく」

「ぼくも元気よくピンピンがんばります」

「ピンピンのぼくのとこもよろしくね」

「ハグとチューをしていいってこと！？」

「いくら口説いても会ってくれないけど、ずーっと、ずーっと、追っかけをするからね そろそろいいんじゃない

「あ もちろん、ストーカーという意味ではなく、恋人としてね また飲もうね」

「ずっと愛する自信があるよ」

「もういいんじゃない ずっと２人で飲みましょ 終わった後も足を絡めて」

「ぼくもお年寄りなので、朝まで飲んでも何もしないよ」

「裸でくっついていてもマルヒとはいえ、男は男だから」

「〇〇ちゃんが『欲しい』と言ってくれれば考えます」

「気になったら、２人だけの秘密結社を結成しましょう 楽しみにしています」

「ぼくはいっぱい誘うし際限はないし、〇〇ちゃんの思いとは違うと思うよ（笑顔の絵文字）」

「二人きりの秘密の世界をじっくりと他人には絶対に悟られないように楽しみましょう（ハート）〇〇さんのことはしっかりと応援していくので頑張ってね！」