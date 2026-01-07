BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が、60年代風のレトロなファッションを披露した。

5日に自身のインスタグラムに「bringing 60s back（60年代を召喚する）」という文とともに写真を数枚公開した。

韓国メディアのイルガンスポーツは7日「JENNIEが、独歩的なレトロ感性で視線をとりこにした」との見出しで、JENNIEの魅力を伝えた。記事で「公開された写真では、60年代のムードを現代的に再解釈したスタイリングで、古典的でありながらも洗練された雰囲気を同時に醸し出す」と説明した。

また「特に、ボブヘアスタイルから果敢なアイライン、ドットとストライプパターンが目立つ華やかな衣装などを完璧に消化し、再び格別なコンセプト消化力を証明した」と評価した。

JENNIEが所属するBLACKPINKは16日から3日間、東京ドームでコンサートを開く。同時にJENNIEは16日から29日までの約2週間、ソウル市内で、最初の写真展「JENNIE PHOTO EXHIBIYION『J2NNI5』」を開催する。