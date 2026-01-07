¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¼ãÄÐÀé²Æ¡¢ÇúÅö¤¿¤ê¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡©
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ë°Õ¸«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAZZEL¡×¤ÎNAOYA¡Ê22¡Ë¡£¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÀÚ¤êÊý¡×¤Ç¡Ö¿Í¤«¤é»×¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥é¡×¤ò¿ÇÃÇ¡£¤Ð¤é¤Ð¤é¤ËÀÚ¤ëNAOYA¤Ï¡Ö´è¸Ç¥¥ã¥é¡×¡£³Ê»Ò·¿¤ËÀÚ¤Ã¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡¢»ä¤Î¤ä¤Ä¡Ä²¿¤³¤ì¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤ä¤ó¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¥ã¥é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢NAOYA¤ÏÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Í¡¢¤³¤ì¡£¿´Íý¥Æ¥¹¥È´Ø·¸¤Ê¤¤¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¦¤ä¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»×¹Í¤Ï¿¼¤¤¤¬¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ØÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡Ù¡ØÀâÌÀÂ¿¤á¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÃÎÅª¥¥ã¥é¡×¤È²òÀâ¤òÆÉ¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Î¾®¹âÀé»Þ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ì¡¢ÀèÀ¸¡×¤È¸À¤¤¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£