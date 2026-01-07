トップカルチは底堅い動き、１２月既存店売上高は８カ月連続前年上回る トップカルチは底堅い動き、１２月既存店売上高は８カ月連続前年上回る

トップカルチャー<7640.T>が反落も底堅い動き。６日の取引終了後に発表した２５年１２月度の月次売上動向で、既存店売上高が前年同月比３．１％増と８カ月連続で前年実績を上回ったことを好感した買いが下値に入っているようだ。



書籍で大型店が牽引役となったほか、ＥＣ販売も堅調に推移。また、特撰雑貨文具では、全国のお取り寄せグルメを中心に食品が前年を大きく上回ったほか、服飾や文具、コスメも好調だった。更に、子会社のゲーム・トレカ事業、Ｃａｆｅ事業、その他ＤＡＩＳＯ、ガシャポン、買取大吉も伸長したことが既存店売上高の増加につながった。なお、全店売上高は同横ばいだった。



出所：MINKABU PRESS