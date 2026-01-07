「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在でＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



エレメンツは続伸で７００円台目前まで上値を伸ばし、７５日移動平均線との上方カイ離もほぼ埋める形で底入れ反転トレンドを明示している。生体認証（顔認証）・画像解析・マシンラーニングを駆使したオンライン本人確認サービスを展開し、ＡＩ関連の一角として人気素地を持つ。損益赤字が続くなど低迷しているものの、トップラインの伸びが顕著で将来的な利益成長への期待が強い。昨年１２月、香川県でデータセンターを整備（ＡＩ開発用のＧＰＵサーバーを設置）し、２７年度の稼働を目指していることが報じられ、株価も同月下旬から戻り足を強めている。



出所：MINKABU PRESS