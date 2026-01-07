ÌÈ±ÖÎÏ¶¯²½¤ª¤«¤º¤ÇÅß¤ò¤Î¤ê¤¤ë¡ªÆÚÆù¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô2Áª
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÈÆÚÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡¢1Ç¯Ãæ¥µ¥µ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¡¢B-¥«¥í¥Æ¥ó¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¡£Ìý¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤ÈµÛ¼ý¤¬¤è¤¯¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ëÎà¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿©ºà¤Ç¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¸¥Î©¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤è¡ª
ÆÚÆù¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¿ÊÒ·ªÊ´¤Î¤È¤í¤ß¤ÇÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤é¤à
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡¡Ä3/4ËÜ(Ìó110g)
¡¦ÆÚ¥Ð¥é¾Æ¤ÆùÍÑÆù¡¡¡Ä250g
¡¦Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/2ËÜ
¢£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¹õ¿Ý(¤Þ¤¿¤Ï¿Ý)¡¡¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡øº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò¡¡¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡øÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡¡Ä¾¯¡¹
¡¡ø¿å¡¡¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5cmÄ¹¤µ¡¢7mm»ÍÊý¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Í¤®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¹¤²Æþ¤ì¤ë¡£»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌó4Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤·¡¢Í¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
3. ¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¤Ê¤¬¤éÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬683kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨)
¢£¤Ò¤é¤Ò¤é¤ª¤«¤º¥Ê¥à¥ë
¤´¤ÞÌý¤ä¡¢¤¹¤ê¡õ¤¤¤ê¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¤Æ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä½Ä1/2ËÜ
¡¦ÆÚ¥í¡¼¥¹ÇöÀÚ¤êÆù ¡Ä200g
¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó125g)
¡¦Çò¤¤¤ê¤´¤Þ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¢£¥Ê¥à¥ë¤À¤ì
¡¡øÇò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ³Æ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡ø¤´¤ÞÌý ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä³Æ¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤à¤´ï¤Ç½Ä¤ËÇö¤¯ºï¤ë¡£
2. Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢ÆÚÆù¤òÆþ¤ì¤ÆÈ¤¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ç¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤â¤ä¤·¤ò²Ã¤¨¡¢ºÆ¤ÓÊ¨Æ¤·¤Æ¤«¤éÌó40ÉÃ¤æ¤Ç¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ÆÅò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤ë¡£
3. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ê¥à¥ë¤À¤ì¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¡¢[2]¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬349kcal/±öÊ¬2.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤¿¤Ã¤¡¼¥Þ¥Þ(±üÅÄÏÂÈþ))
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤·¤Ã¤«¤êÌ£ÉÕ¤±¤Î¡Ö¿ÝÆÚÉ÷ßÖ¤á¡×¤È¡¢¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Ê¥à¥ë¡×¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÈÆÚÆù¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ºàÎÁ¤Ç¡¢ÁêÂÐ¤¹¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨¡¢¤¿¤Ã¤¡¼¥Þ¥Þ(±üÅÄÏÂÈþ)¡¡»£±Æ¡¿Í¸¸ýµþ°ìÏº¡¢ÎëÌÚÂÙ²ð¡¡
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»