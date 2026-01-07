菅田将暉、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で名軍師・竹中半兵衛役に決定！「知力を尽くして挑みたいと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第6弾キャストが発表。豊臣兄弟が出会う希代の軍師・竹中半兵衛役を、菅田将暉が演じることが明らかとなった。

■「仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉しい響きはありません」（菅田将暉）

仲野太賀主演、天下人の弟・豊臣秀長を主人公に描く、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。

菅田将暉が演じる竹中半兵衛は、戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に長たけた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となった。

大河ドラマでは、これまで『おんな城主 直虎』（2017年）で井伊直政役、『鎌倉殿の13人』（2022年）で源義経役を演じてきた菅田将暉。そんな菅田が、希代の軍師・竹中半兵衛をどのように演じるのか、注目だ。

■菅田将暉 コメント

■織田家の人々や信長の家臣を演じるあらたなキャストも解禁

さらに、織田家の人々や信長の家臣を演じるあらたなキャストも解禁となった。

森蘭丸を演じるのは、大河ドラマ初出演となる市川團子。森蘭丸は森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに18歳の若さで討ち死にしたとされる。

織田信勝を演じるのは、こちらも大河ドラマ初出演の中沢元紀。織田信勝は信長の弟。元は仲のいい兄弟だったが、父・信秀が亡くなると、信勝を擁立しようとする家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企て…。

織田信澄を演じるのは緒形敦。織田信澄は信長の弟・信勝の長男。父が謀反の疑いで信長に謀殺されたのちは、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿となり、信長からの信任も厚い。

浅野長吉を演じるのは、大地伸永。浅野長吉はのちの浅野長政。寧々の妹・ややの入り婿となり、浅野家の家督を継ぐ。信長の死後は秀吉に仕え、秀長・秀吉の数少ない身内として、戦乱の世を共に歩むことに。のちに豊臣政権の五奉行のひとりに任じられる。

■番組情報

NHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』

総合 毎週日曜 20:00～20:45 （再放送）翌週土曜日13:05～13:50

BS 毎週日曜 18:00～18:45

BSP4K 毎週日曜 12:15～13:00 （再放送）毎週日曜日18:00～18:45

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

作：八津弘幸

語り：安藤サクラ

出演：仲野太賀 池松壮亮 吉岡里帆 浜辺美波 白石聖 坂井真紀 宮澤エマ 倉沢杏菜 大東駿介 松下洸平 中島歩 要潤 山口馬木也 宮崎あおい（※「崎」は、たつさきが正式表記）小栗旬 他

