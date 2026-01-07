三山ひろし×DJ KOO、初コラボ楽曲「KENDAMA DO DANCE！」リリース！『紅白』でのけん玉共演をきっかけに誕生

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三山ひろしとDJ KOOによる初のコラボレーション楽曲「KENDAMA DO DANCE！」が、1月7日にリリースとなった。

■「ポジティブけん玉讃歌が遂に完成しました!!」（DJ KOO）

2025年末の『第76回NHK紅白歌合戦』で、けん玉ギネス記録（連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列）を更新し、大きな注目を集めた三山ひろし。その紅白のステージでの共演をきっかけに誕生したのが、三山ひろし × DJ KOOによる初のコラボレーション楽曲、「KENDAMA DO DANCE！」だ。

1月7日にリリースされた三山ひろしの2026年第1弾シングル「花とサムライ」の【侍盤】に収録されている本楽曲は、けん玉をモチーフに、三山ひろしの歌声とDJ KOOのアプローチが響き合う。けん玉という日本文化をモチーフにした、三山ひろしとDJ KOOの共演から生まれた本楽曲に、今後も注目が集まりそうだ。

■DJ KOO コメント

