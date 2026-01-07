SixTONES¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤Ê²¦´§¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿¥Ô¥«¥Ô¥«¥´ー¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Ã¤Æ¼Âºß¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡ÖSixTONES²¦¹ñºÇ¹â¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¡×
SixTONES¤¬¡Øanan¡ÙÃæÄß¤ê¹¹ð¤ò¾þ¤ë¡È²¦´§6¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¡¢»¨»ï¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Î²¦´§¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿¥Ô¥«¥Ô¥«¥´ー¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÂ·¤¨¥¤¥ó¥Êー¤Ç¸ÄÀ¤ò¸«¤»¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤âÃíÌÜ
SixTONES¤Ï2026Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¡Øanan¡Ù2478¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖSixTONES¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢²¦¤¿¤Á¤È¤ÎÈÕ»Á¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃæÄß¤ê¤Ç¤ÏºÇ¾åµéÈ¯¸÷ÅÙ¤Î²¦´§6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÄß¤ê¤Ç¤Ï¡¢6¿ÍÁ´°÷¤¬¥´ー¥ë¥É¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÇØ·Ê¤ÎÁ°¤Ç¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥·ー¤ÏÀÖ¤¬º¹¤·¿§¤ÎÂç¤¤Ê¶â¿§¤Î´Ý¤¤²¦´§¤òÈï¤ê¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Î¶ß¸µ¤Î¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤Î¤¾¤¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µþËÜÂç²æ¤Ï¾®¤Ö¤ê¤ÇÀí¤Ã¤¿¶â¿§¤Î²¦´§¤ò¼Ð¤á¤ËÈï¤ê¡¢Á°È±¤ò¿¿¤óÃæ¤ÇÊ¬¤±¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Ç¡¢À¡¤ó¤ÀÆ·¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¥·¥ã¥Ä¡õ¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¥Èー¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥ë¥Ðー¤Î²¦´§¤ò¼Ð¤á¤ËÈï¤êÑÛ¤ÈÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ëÄ´¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÅÄÃæ¼ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¥¹¥Èー¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¥·¥ë¥Ðー¤Î²¦´§¤òÈï¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡õ¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¡¢¶â¿§¤Î´Ý¤¤¾®¤µ¤Ê²¦´§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤ó´Ý¤ÊÌÜ¤ÇÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ï¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¤Ë¼Ð¤á¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ¬¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë·Á¤Î¶â¿§¤Î²¦´§¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÈï¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Ã¤Æ¼Âºß¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö²¦¤¿¤Á¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¡×¡ÖSixTONES²¦¹ñºÇ¹â¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»÷¹ç¤Ã¤¿²¦´§¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾®Æ»¶ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¥«¥Ðー»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Î¥ê¥ó¥¯¤â¸ø³«¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾®Æ»¶ñ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯6¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â¡£
Î¢ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹âÃÏ¤Î¥µー¥Ó¥¹Àº¿À¤ä¡¢µþËÜ¤¬BGM¤ÎÍÎ³Ú¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥¸¥§¥·ー¤¬»£±ÆÃæ¤Î¥Ýー¥º¤ËºÙ¤«¤¤ÈùÄ´À°¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¦´§¤Ê¤·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î6¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ëÉ½»æ¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£